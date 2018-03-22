В четверг ночью в западных районах ожидаются осадки, в основном снег. Днем ожидается мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. Ночью будет –3, днем смешанные осадки, воздух прогреется до 4 градусов. В Шяуляй время от времени ожидаются осадки. Ночью –3, днем 3 градуса тепла. На взморье осадки. Ночью будет 1, днем 3 градуса тепла. Ожидается сильный ветер.

В пятницу в первой половине дня во многих районах ожидаются осадки. Днем ожидаются прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ожидается небольшой снег, будет около –1 градуса мороза. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 4 градусов. В Шяуляй ночью около 0, снег. Днем облачность снизится, будет 5 градусов тепла. На взморье ночью 1 градус тепла, небольшой снег. Днем ожидаются прояснения, будет 3–4 градуса.

В субботу вероятность осадков невелика, небо прояснится. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, до –5 градусов. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, к вечеру облачность увеличится. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура –4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов. На взморье невысокая облачность. Ночью –1, днем 4 градуса тепла.

В воскресенье станет еще теплее, ожидается переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, температура –1 градус. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до 8 градусов. В Шяуляй будет облачно. Ночью около 0, днем 6 градусов тепла. На взморье будет 2–4 градуса тепла, ожидаются прояснения.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник будет тепло, однако увеличится облачность, ожидаются смешанные осадки. Со вторника, вероятно, немного похолодает, пойдет дождь.