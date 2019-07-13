На западе и в центральных районах Литвы ожидаются небольшие кратковременные дожди. В Аукштайтии вообще возможно без осадков. Самые интенсивные дожди прогнозируют в Сувалькии и Дзукии, там местами ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до 18–21 градусов.
В воскресенье погода практически не изменится. Ночью местами, вероятнее всего на юго-востоке, пройдут небольшие дожди. Температура 10–12 градусов на востоке и 7–9 градусов на западе.
В воскресенье днем будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. На западе солнца будет больше, а небольшие дожди пройдут лишь местами. На востоке прогнозируют более интенсивные летние ливни, местами с грозами. Воздух прогреется до 18–22 градусов.
В понедельник прогнозируют более ясную погоду, вероятность дождя невелика. Ночью будет 7–12, а днем чуть выше 20 градусов.
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