Во вторник ночью ожидаются прояснения, местами небольшие заморозки, гололед. Местами небольшой дождь, возможен снег. Днем ожидаются прояснения, однако после обеда во многих районах появятся облака, ожидается небольшой дождь. Больше солнца прогнозируют на востоке страны. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. В Вильнюсе в первой половине дня небольшая облачность, около 1 градуса тепла. Днем без особых осадков, из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 4 градусов. В Каунасе в первой половине дня будет ясно, 1–2 градуса тепла. После обеда будет пасмурно, небольшой дождь. Воздух прогреется до 6 градусов. В Шяуляй ночью и утром около 0, небо будет ясным. Днем будет облачно, небольшие осадки, воздух прогреется до 4 градусов. На взморье дождь, ветер. Ночью будет 4, днем 8 градусов тепла.

1 ноября, в среду, будет теплее, но это не утешит. Будет дуть западный ветер, во многих районах пройдут дожди. Ночью и утром в северных районах Литвы будет немного ниже нуля, дороги будут скользкими, местами прогнозируют смешанные осадки. В Вильнюсе будет пасмурно, дождь. Ночью около 2, днем 7 градусов тепла. В Каунасе в первой половине дня ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Температура 2–3 градуса тепла. Днем температура поднимется до 9 градусов. В Шяуляй ночью и утром небольшие осадки, будет около 2 градусов тепла. Днем без особых осадков, облачно. Воздух прогреется до 9 градусов. На взморье переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью около 9, днем до 12 градусов тепла.

В четверг будет тепло, но дождливо. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе осадки, температура 9–11 градусов тепла. В Шяуляй также ожидается дождь, будет 8–10 градусов тепла. На взморье сильный ветер будет гнать по небу дождевые облака, будет 10–12 градусов тепла.

В пятницу будет дуть то западный, то северо-западный ветер. Температура немного снизится, ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе будет мрачно, в первой половине дня ожидается сильный дождь. Ночью около 6, днем около 8 градусов тепла. В Шяуляй ночью дождь, утром ожидаются прояснения. Температура 6-3 градуса тепла. Днем будет облачно, воздух прогреется до 7 градусов тепла. На взморье ночью и утром дождь, будет 8 градусов тепла. Днем будет пасмурно, но осадков ожидается меньше. Температура 10 градусов выше нуля.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет дуть южный ветер, осадков уже будет меньше, а из-за облаков все чаще будет выглядывать солнце. Температура останется примерно такой же как в пятницу.