Погода в Литве: уже не лето, но все еще тепло

В последний день сентября погода также будет приятной. В среду будет более облачно, чем накануне. Особых осадков не ожидается. Ночью местами, а вероятнее всего на севере, ненадолго ожидается туман, однако утром он быстро рассеется.

Ночью будет 5-10 градусов тепла, на Куршской косе 11–13 градусов. Днем будет 16-20 градусов выше нуля.

В первые дни октября особых перемен не ожидается.