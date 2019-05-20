Погода: в Литве уже наступило лето

В понедельник утро будет солнечным. На юге и на юго-западе активно будут формироваться дождевые облака, до вечера в этих регионах пройдут дожди, местами с грозами. Во время грозы ветер может усилится до 15-20 м/с. На севере и северо-западе страны будет солнечно, лишь изредка солнце будут закрывать облака. Температура днем около 26 градусов тепла, на Куршской косе 24-25 градусов, в Шяуляйском, Паневежском и Утенском округах будет до 27-28 градусов.

Во вторник ночью кратковременные дожди распространятся на южные и восточные районы, там также прогнозируют грозы. Юго-восточный ветер усилится только во время грозы. Температура утром 13-17, днем 25-29 градусов. Во второй половине дня ожидаются дожди с грозами на юге страны и на взморье. Появление дождевых облаков будет сопровождаться сильным ветром – до 15-18 м/с.

В среду ночью на юго-западе пройдут сильные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер, который успокоится после полуночи. Температура ночью будет 12-17 градусов. Днем с юго-востока приблизится атмосферный фронт. Станет облачно. Небольшие дожди с грозами охватят всю страну, местами будут идти сильные дожди. Ветер до полудня будет постоянно менять свое направление – во время грозы местами он усилится до 15-18 м/с. Из-за сильной облачности температура будет 22-27 градуса, однако ожидается душная погода, особенно перед дождями.

В четверг в темное время суток облака уйдут, осадков будет немного, дожди пройдут лишь местами. Температура опустится до 11-16 градусов. Днем пройдет холодный атмосферный фронт, а с ним дожди с грозами. Местами возможен град, ветер усилится до 15-20 м/с. Температура снизится, несмотря на то, что во многих районах сначала воздух прогреется до 21-26, но на взморье уже будет всего 18-20 градусов.

В пятницу прогнозируют дождливую погоду и температура уже будет на 5 градусов ниже, чем накануне. Грозу возможны лишь на северо-западе. Ветер успокоится. Ночью будет 10-15 градусов, днем температура поднимется до 18-23, на взморье и на юго-западе будет 15-17 градусов тепла.

В выходные будет сыро. Ночью будет не ниже 10, днем около 20 градусов тепла.