Погода в Литве: тепла придется подождать

Большую часть дня время от времени будет идти дождь. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный ветер, местами его порывы усилятся до 15-20 м/с. Днем будет всего 14-19 градусов тепла.
В ночь на субботу будет ясно, более толстый слой облаков ожидается только на северо-востоке. Местами, в основном на на северо-востоке, будет идти небольшой дождь. Ветер успокоится, порывы до 15 м/с ожидаются лишь местами. Утром будет 7-12, на взморье 13 градусов тепла.
В субботу днем на большей части страны будет переменная облачность, без осадков. Небольшие дожди возможны лишь местами: дням на северо-востоке, а к вечеру – на юго-западе. Местами еще будет усиливаться ветер до 15 м/с. Воздух прогреется до 17-22 градусов.
В воскресенье ночью с запада придет еще один циклон. Небо заволокут облака, дожди охватят всю страну. Снова усилится ветер до 15-17 м/с. Ночью будет 9-14 градусов.
В воскресенье днем циклон уйдет. Возможны кратковременные дожди, местами с грозами, после обеда чаще будет выглядывать солнце. Порывы ветра местами усилятся до 15-17 м/с. Температура днем будет подниматься неохотно, воздух прогреется до 15-20 градусов.
В понедельник ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ветер успокоится. Температура ночью будет 8-13, днем 16-21 градус. Днем местами пройдут дожди с грозами.
Во вторник погода будет примерно такой же. Ночью и днем местами пройдут небольшие дожди, днем возможны грозы. Ночью будет 9-14, днем 16-21 градус тепла.
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