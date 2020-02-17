Погода в Литве становится все более странной: на этой неделе может наблюдаться ряд рекордов

Зимой этого года все чаще говорят о температурных рекордах. Рекордно теплым был и день 16 февраля.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в воскресенье температурный рекорд был установлен в Биржай – 6,8 градусов (прежний рекорд в 2019 г. – 6,3 градусов), в Клайпеде – 7,8 градусов (прежний в 1995 г. – 6,4 градусов) и в Паланге – 9 градусов (прежний рекорд – 1995 г. 6,8 градусов).

"Сегодня, вероятно, тоже несколько станций зафиксируют рекорды, завтра тоже такое возможно,а потом – вряд ли, может и будет тепло, но рекордов не будет", – сказала Симона Далинкявичюте.

Синоптик не советует спешить с посевом семян в открытом грунте.

"В феврале еще будут небольшие морозы, возможно, они будут и в марте. Сильных морозов не прогнозируют, но никогда нельзя предугадать подобное. Погода очень непостоянная, один день показывает одно, другой – совсем другое", – сказала Далинкявичюте.

По ее словам, настоящая весна в Литву приходит в конце марта – в первой половине апреля. Но в этом году погода такая, что зимней ее назвать сложно.

"В начале зимы погода была осенняя: было мрачно, сыро, постоянные дожди, температура была невысокой. Сейчас дело близится к весне – облачность переменная, появляется солнце, дожди не идут беспрерывно, лишь время от времени", – сказала Далинкявичюте.

По словам синоптика, во вторник будет ветрено и дождливо. В ближайшую ночь ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди – в основном на северо-западе. Будет дуть сильный юго-западный ветер. На западе порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

"Температура составит 1-5 градусов тепла. Днем будет облачно, но возможны и прояснения. По всей Литве будут идти дожди. Все еще будет дуть сильный ветер.

Во многих районах скорость ветра составит 20 м/с. Температура будет немного ниже, чем в понедельник. Завтра будет 4-8 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.

По словам синоптика, в среду ночью возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами возможен гололед. Будет дуть сильный юго-западный ветер – до 18 м/с.

"Температура будет немного ниже – от 0 до 4 градусов тепла. Днем осадки возможны во многих районах, в основном на западе. В основном будут идти дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер, но его порывы уже будут 15 м/с. В среду будет 3-7 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.

По словам синоптика, в четверг ночью во многих районах, а днем местами – краткосрочные осадки. Ночью снова возможен гололед. По-прежнему будет дуть юго-западный ветер. Ночью скорость ветра - 8-13 м/с, а днем она уже будет средней. И днем и ночью температура будет как в среду.

"В ночь на пятницу на западе страны будут идти осадки, днем они пройдут по всей стране. Ночью будет идти снег и мокрый снег, днем мокрый снег переходящий в дождь. Ночью местами возможен гололед. Будет дуть сильный ветер. Утром – на взморье, днем – во многих районах, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В пятницу ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 1-6 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте. По словам синоптика, в субботу утром на западе, а днем во многих районах ожидаются осадки.

"По-прежнему будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью на западе, а днем во многих районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на взморье днем порывы ветра составят до 23 м/с. температура ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем будет 1-6 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.