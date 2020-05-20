Погода в Литве становится все более неприятной: ветер и дождь

На западе страны в среду будет солнечно, вероятность осадков невелика. Будет дуть ветер, но опасных порывов не ожидается. Днем на западе будет 13–16 градусов, на взморье прохладнее.
В четверг погода почти не изменится. Ночью ожидается переменная облачность, без особых осадков. Ветер успокоится. Ночь будет холодной: будет всего 0–5 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов.
В четверг днем с севера придет холодный атмосферный фронт. Станет облачно, местами пройдут небольшие дожди, град. Снова усилится северо-западный ветер, местами порывы составят 15–19 м/с. Днем будет 10–15 градусов тепла, а на северо-востоке 9 градусов.
В пятницу снова будет солнечно, дожди пройдут лишь местами. Будет дуть холодный ветер. Температура будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12–17 градусов.
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