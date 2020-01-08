В среду утром будет облачно о в основном без осадков, в большинстве районов дороги будут скользкими, в городах – местами скользко будет на тротуарах.
Lietus
© DELFI / Kiril Čachovskij

В среду днем с северо-запада приблизится активный циклон. Днем будет облачно, в предобеденное время на взморье, а затем и в Жемайтии пойдет дождь. Понемногу осадки распространятся по всей территории страны и достигнут юго-востока. Местами, наибольшая вероятность - на востоке, ожидается мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, местами его порывы достигнут 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 0-4, на западе до 5-6 градусов тепла.

В ночь на четверг будет облачно, во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Будет дуть сильный ветер, сила ветра 15 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В четверг днем небольшие осадки появятся лишь местами, наибольшая вероятность - на юге страны. Ветер успокоится. Днем будет тепло, температура поднимется до 3-7 градусов.

В пятницу с запада придет циклон. Ночью ожидается немало осадков, правда, в основном в виде дождя, а днем ожидается небольшой дождь, морось. Будет дуть слабый ветер, температура практически не изменится, ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.

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