На западе страны дожди будут идти чаще и будут более интенсивными. Будет ветрено. На побережье Балтийского моря скорость ветра составит 15-17 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. Днем пройдут небольшие дожди, а вечером в Жемайтии возможен и мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер, 7-12 м/с, только на взморье ветер будет сильнее.
Теплее всего будет до полудня. Воздух прогреется до 3-7 градусов тепла. Во второй половине дня похолодает. Вечером на западе местами будет около 0, поэтому прогнозируют гололед, будет скользко.
В ночь на среду на юго-востоке страны прогнозируют небольшие осадки. Станет еще холоднее. Температура составит 1-6 градусов мороза, около моря 0 градусов. Ветер переменного направления немного успокоится. Днем особых осадков не ожидается. Температура около 0. При такой температуре высока вероятность гололеда.
В четверг погода снова изменится. Ночью на юго-востоке, днем во многих районах ожидаются осадки. Ночью прогнозируют туман и гололед. Ветер на взморье усилится до 15 м/с. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0-4 градуса тепла.
В пятницу особых перемен не ожидается.
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