Погода: в Литве прогнозируют метель

На западе страны, куда раньше всего придут облака – температура снизится до 6-11 градусов мороза.
Утром к литовскому взморью приблизятся облака, которые в пятницу охватят всю территорию Литвы. До вечера снег пройдет в большей части районов, толщина снежного покрова составит 2-5 см. Поскольку осадки придут в сопровождении теплого воздуха, после обеда на западе вместо снега ожидается мокрый снег, прогнозируют гололед.
В этот день прогнозируют метель, поскольку порывы ветра местами достигнут 15-17 м/с. Вечером в большинстве районов температура составит 0-5 градусов мороза, на востоке страны сохранятся 6-7 градусов ниже нуля, у моря будет 1-3 градуса тепла.
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