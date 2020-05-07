Погода в Литве: после заморозков придет потепление

Осадков в четверг не ожидается. Днем облачность увеличится, но вероятность осадков будет небольшой. Немного усилится ветер. Солнце прогреет воздух до 11-16 градусов.
Зона высокого давления обусловит погоду в пятницу.
Осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер. Ночь будет ясной и холодной. Во многих районах ночью будет 1-6 градусов тепла, но на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-5 градусов. Днем будет приятно пригревать солнце, воздух прогреется до 12-17 градусов.
В конце недели с запада придут дождевые облака. Во многих районах пройдут дожди, но с ними придет тепло. В субботу днем почти везде температура поднимется до 14-19, а в воскресенье до 16-21 градуса.
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