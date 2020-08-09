В ночь на понедельник будет ясно и без осадков, а днем пройдет малоактивный атмосферный фронт, небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 14–19, а днем 26–31 градус.

Во вторник усилится антициклон, вероятность дождя будет невелика. Понемногу температура будет снижаться. Ночью ожидается 11-16, а днем 21-26 градусов тепла.