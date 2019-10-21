На большей части территории страны на этой неделе особых перемен не наблюдается. После очень теплой погоды, ненадолго немного похолодает, потом снова потеплеет. Особых осадков не ожидается.

В понедельник днем облачность увеличится на севере страны, местами пройдет небольшой дождь. На юге страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от 13 градусов на западе до 17-19 градусов на юге.

Во вторник ночью и утром ожидается густой туман. Местами возможны дожди. Ночью температура упадет ниже 10-12 градусов, днем снова поднимется до 14-16 градусов на западе и 17-19 или даже 20 на юго востоке.

В среду тепло ненадолго уйдет. Будет облачно, без особых осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем всего 12-13 градусов.

Однако в четверг после холодной ночи днем появится солнце, воздух прогреется до 14-18 градусов.

В пятницу днем погода будет похожей, только появится больше облаков, местами возможны небольшие дожди.