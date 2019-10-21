На большей части территории страны на этой неделе особых перемен не наблюдается. После очень теплой погоды, ненадолго немного похолодает, потом снова потеплеет. Особых осадков не ожидается.
В понедельник днем облачность увеличится на севере страны, местами пройдет небольшой дождь. На юге страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от 13 градусов на западе до 17-19 градусов на юге.
Во вторник ночью и утром ожидается густой туман. Местами возможны дожди. Ночью температура упадет ниже 10-12 градусов, днем снова поднимется до 14-16 градусов на западе и 17-19 или даже 20 на юго востоке.
В среду тепло ненадолго уйдет. Будет облачно, без особых осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем всего 12-13 градусов.
Однако в четверг после холодной ночи днем появится солнце, воздух прогреется до 14-18 градусов.
В пятницу днем погода будет похожей, только появится больше облаков, местами возможны небольшие дожди.
Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (4)
В литовской судебной системе произошел еще один...
В Литве поставлены температурные рекорды – в воскресенье было больше 20 градусов (1)
В воскресенье в большинстве районов Литвы...
Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (4)
Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...
Члены Сейма хотят ужесточить контроль над торговлей алкоголем (21)
С мая 2020 года члены Сейма предлагают еще больше...
TOP новостей
Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (4)
Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...
Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (4)
В литовской судебной системе произошел еще один...
В Литве поставлены температурные рекорды – в воскресенье было больше 20 градусов (1)
В воскресенье в большинстве районов Литвы...
Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба (121)
"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике,...