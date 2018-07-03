Ночью в Литве было пасмурно и дождливо. Температура 9–12, на северо-западе до 14 градусов. В Вильнюсе ночью 10–12 градусов. Днем интенсивный дождь, в Жемайтии прогнозируют ливень. Ветер 6–11 м/с. Температура 13–15 градусов, на севере после обеда ожидаются небольшие прояснения, температура 16–18 градусов. В Вильнюсе будет пасмурно и сыро, температура 16 градусов тепла.
В среду дождь понемногу прекратится, но ночью во многих районах еще возможны дожди. Днем циклом ослабеет, дожди будут небольшими и кратковременными. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Ночью температура будет похожей, а днем уже потеплеет – 18–21, в центральных районах до 23 градусов. В Вильнюсе ночью и утром дождь, однако днем облака рассеются, температура поднимется до 20–22 градусов тепла.
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