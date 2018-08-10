Погода: в Литве ожидается шквал и град

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 10 августа днем ожидается переменная облачность. Во многих районах, в основном в Западной Литве, кратковременные дожди с грозами, местами пройдут сильные дожди. В некоторых районах сильный ветер и град. Температура 28–33 градусов тепла.
По словам синоптиков, в ночь на субботу пройдут ливневые дожди, гроза, местами сильные ливни, шквальный ветер. Температура ночью 15–20 градусов. Днем местами дожди, в восточных районах местами сильные. Кое-где ожидаются грозы. Температура днем 19–24 градусов.
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