В Вильнюсе также ожидается переменная облачность, без осадков. После полудня воздух прогреется до 13-15 градусов тепла.
В Каунасе погода будет такой же как в столице.
В Клайпеде будет солнечно. В первой половине дня температура быстро поднимется и к полудню достигнет 14 градусов тепла. Однако после обеда уже поднимется холодный ветер, температура снизится.
В понедельник ночью будет малооблачно, вероятность дождя невелика. Температура упадет до 0 градусов. Днем на востоке, юго-востоке температура поднимется до 13-16 градусов, однако на западе и на севере будет намного прохладнее, не больше 10 градусов тепла. Местами прогнозируют небольшой дождь. Вечером дыхание холодного ветра доберется и до южной части страны. Теплый период завершится.
Во вторник в Литве уже будет холодно. Днем будет 4-9 градусов тепла.
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