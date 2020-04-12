Погода в Литве: ожидается похолодание

Сильный южный, юго-западный ветер принесет тепло. В Клайпеде будет 10-12, в Тельшяй и Шяуляй 13, в Паневежисе 12 градусов тепла. Солнце чаще будет светить в Сувальки и Дзукии, особых осадков не прогнозируют. Be to, там будет тепле: в Вильнюсе будет 13, в Алитусе 15, в Друскининкай 16, в Мариямполе 17 градусов.

В ночь на понедельник осадков будет немного. Будет дуть сильный ветер - 15-19 м/с. Ночь будет теплой, во многих районах будет 6-8 градусов тепла. Однако днем будет дуть северо-западный ветер, похолодает. На северо-западе днем будет около 7 градусов тепла.

В других районах будет 8-10, теплее всего будет на востоке – местами до 12-14 градусов тепла. Днем ожидается небольшой дождь, а на северо-западе даже мокрый снег.

Еще прохладнее будет во вторник: ночью местами ожидаются заморозки, а днем будет всего 3-8 градусов. Осадки будут небольшими, зато распространяться по всей территории страны. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15-17 м/с.