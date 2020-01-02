Погода в Литве ожидается неспокойная

Тепло принесет и сырость. Ночью местами прогнозируют небольшие осадки и туман. Днем без особых осадков. Возможны небольшие прояснения.

В пятницу к Литве приблизится зона высокого давления. Ночью осадков не будет. На западе осадки прогнозируют днем. Усилится юго-западный ветер. Ночью на взморье порывы ветра составят 15-17 м/с, днем в Жемайтии - 15-19 м/с. Ночью будет около 0, днем 1-6 градусов тепла.

На выходных циклон развернется в полную силу. Будут идти разные осадки. Ветер достигнет 15-20 м/с, в некоторых районах 21-23 м/с. Температура практически не изменится.