Погода в Литве не порадует - снова возвращаются дожди

Несмотря на мрачную погоду, время от времени будет выглядывать солнце, которое прогреет воздух до 17–22 градусов. Только в Вильнюсском, Укмергском и Паневежском округах, где дождь пойдет раньше, будет всего 14–16 градусов.

В понедельник дожди ожидаются и ночью и днем. Будут идти затяжные дожди. Днем местами прогнозируют грозы.

Ночью будет 10–15 градусов тепла. Днем от 17 на взморье и в Тельшяй до 18–20 на большей части территории, только на юге и востоке будет 22 градуса выше нуля.