Погода в Литве напомнит осеннюю: порывистый ветер и прохлада

В четверг ночью осадков ожидается немного, будет больше прояснений. Немного успокоится ветер. Ночью температура снизится до 8–13 градусов, прохладнее всего будет на востоке страны.
Днем снова увеличится облачность. Снова пройдут дожди, местами с грозами. На юге осадки будут небольшими. Будет дуть сильный ветер - 15 м/с. Днем будет 16–21 градус тепла.
В пятницу ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18–23, на юго-востоке до 25 градусов тепла.
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