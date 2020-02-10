Погода в Литве на этой неделе будет неспокойная

В понедельник погодные условия будут непростыми. Ночью усилится юго-западный ветер, его порывы во многих районах будут достигать 17-22 м/с, на западе страны утром порывы ветра достигнут 23-26 м/с. Погода будет неприятной и из-за осадков: на западе ожидается интенсивный дождь, на востоке – мокрый снег с дождем. Температура ненадолго поднимется до 4-8 градусов тепла.

Во вторник к Литве приблизится зона холодного воздуха, поэтому и днем и ночью будет 0-5 градусов тепла. Ночью прогнозируют дождь, местами возможны грозы. Утром и днем, начиная с Жемайтии на смену дождю придет мокрый снег, к вечеру местами выпадет снег. Ветер немного успокоится, хотя в большинстве районов будет 15-19 м/с, ночью на востоке местами 20–23 м/с.

В среду со стороны Атлантического океана в Европу придет новый циклон, он не обойдет стороной и Литву. Время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег, снег. Ночью снова усилится ветер. К утру на западе страны, а днем во многих районах ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на востоке будет около 0, возможен гололед. Днем прогнозируют 0-5 градусов тепла.

В четверг погода останется под действием циклона. Ожидаются осадки, днем их станет меньше. Ветер по-прежнему будет порывистым – местами до 20 м/с. Ночью и утром прогнозируют гололед, поскольку ночью будет около 0, а днем 1-5 градусов тепла.

В пятницу давление поднимется. Облака рассеются. Небольшие осадки возможны лишь местами, ночью будет идти снег. Ветер успокоится. Ночью и днем прогнозируют гололед. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет 1-5 градусов тепла.

В выходные прогнозируют еще один циклон.