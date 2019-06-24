Погода в Литве меняется: самые большие перемены ожидаются в конце недели

Во вторник антициклон усилится. Ночь будет ясной и без осадков, температура составит 10–15 градусов. Во вторник днем будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 24–29 градусов.

В среду Литва еще останется в зоне действия антициклона, однако уже увеличится облачность. В среду ожидается переменная облачность, без дождя. Температура составит 13–18 градусов тепла. В среду днем облачность увеличится, но осадков не ожидается. Температура поднимется до 27–32 градусов.

В четверг в Литву придет небольшой, но активный циклон из Норвегии. Ночью местами пройдут дожди с грозами. Но по-прежнему будет тепло, воздух прогреется до 17–22 градусов. Днем во многих районах пройдут дожди с грозами. Температура опустится до 21–26 градусов, а на взморье до 18–20 градусов.

В пятницу установится характерная для литовского лета погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–15, днем 18–23 градуса тепла.

В выходные пройдут небольшие дожди. Ветер успокоится. В субботу будет прохладнее, а в воскресенье снова потеплеет.