Погода: в Литве будет жарко, но ветрено

В четверг к Литве придет небольшой циклон, снова ожидаются дожди. И ночью, и днем дожди будут идти в разных районах. Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Будет дуть сильный ветер, местами 15–20 м/с. Ночью будет 12–17 градусов, днем воздух прогреется до 21–26, на взморье будет всего 18–20 градусов тепла.
В пятницу особых осадков не ожидается. Ночью небольшие дожди возможны на востоке, днем наиболее вероятны осадки на западе страны. Ночью будет 11–16, днем 20–25 градусов тепла. Немного прохладнее будет только на море и в Жемайтии.
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