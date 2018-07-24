Днем будет облачно, местами кратковременные дожди с грозами. Велика вероятность, что на взморье и в западной части Жемайтии дождя не будет. Там воздух прогреется до 27–29 градусов, у моря будет на несколько градусов теплее. На остальной части страны прогнозируют 24–26 градусов тепла.

В среду ночью будет сыро и душно, температура 14–19 градусов. Днем снова будет пасмурно, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Сильный дождь прогнозируют на востоке страны, на западе небольшие дожди пройдут лишь местами. В Вильнюсе будет 25, в Алитусе 26, в Каунасе 27 градусов, в Шяуляй и Паневежисе еще теплее.

Во второй половине недели сохраниться похожая погода: ночью будет душно, тепло, дням жара и кратковременные дожди.