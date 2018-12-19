Погода в Литве будет по-настоящему зимней

Небольшой снег выпадет лишь в некоторых районах. Местами ожидается гололед, будет скользко. Температура воздуха составит 0-5 градусов мороза. В Утене и Вильнюсе будет 2-4, а в Клайпеде 1-3 градуса мороза.

В четверг ночью без особых осадков. Ночью температура снизится до 5-10, а на юге местами до 11-12 градусов ниже нуля. 8-10 градусов мороза ожидается и в окрестностях Вильнюса.

В Каунасе прогнозируют 7-9 градусов ниже нуля. 6-8 градусов мороза будет в Паневежисе и в Шяуляй, в Клайпеде всего 4-6 градусов мороза. Днем без особых осадков. Температура в зависимости от района составит 4-9 градусов мороза.

К концу недели морозы отступят, однако ожидаются интенсивные осадки.