Погода в Литве будет обусловлена циклонами

Во вторник в Литву придет первая порция смешанных осадков. Утром и в первой половине дня возможен гололед. Ночью усилится юго-восточный ветер - до 15-18 м/с. Во многих районах ожидаются заморозки до 0-4 градусов, только у моря будет 1 градус тепла, днем 2-7 градусов выше нуля.
В среду зона низкого давления принесет смешанные осадки. Будет дуть южный, юго-западный ветер средней силы, только на побережье Балтийского моря порывы будут сильнее. Ночью будет около 0, поэтому сохранится опасность гололеда. Днем будет 3-8 градусов тепла.
В четверг циклон снова принесет осадки. Ветер ослабеет до 5-10 м/с. Ночью будет около 0, поэтому прогнозируют гололед. Днем снова воздух прогреется, на этот раз до 2-6 градусов тепла.
По мере приближения выходных, снова станут активнее атлантические циклоны. Будет ветрено, возможны осадки.
TOP новостей
Украинцы считают Литву страной мечты – и вот основные причины (70)
В Украине любят Литву . Украинцы хвалят нашу страну,...
Жители Литвы уже не задумываются о сумме отпускных: живем хорошо, 10 евро уже ничего не значат (10)
Если хорошо подобрать время выхода в отпуск, то можно...
Агентство Bloomberg объяснило аномальную теплую зиму
Ученые в США посчитали, что отсутствие холодных ветров...
Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на завершение Лаздинайского бассейна (1)
Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на...
В Клайпеде учитель вместо урока выдала дозу ностальгии по советскому времени и хвалила Путина (39)
"Боже, только бы он не ушел с поста, только бы еще...