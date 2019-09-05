В Вильнюсе будет солнечно и без осадков, после обеда воздух прогреется до 22–24 градусов.
В пятницу погоду обусловит атлантический циклон. Ночью над Литвой пройдет холодный фронт. Во многих районах пройдут небольшие дожди, в начале ночи возможны грозы. Температура из-за толстого слоя облаков не опустится ниже 11–16 градусов.
В пятницу днем давление понемногу будет подниматься, станет больше прояснений, а кратковременные небольшие дожди возможны на севере страны. У моря усилится ветер, который принесет холодный воздух, поэтому на западе Литвы будет 17–19, на востоке - около 20 градусов тепла.
В субботу будет без осадков. День будет солнечным и спокойным. Ночью будет 6–11, на взморье 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18–22 градусов тепла.
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