Погода: в Литве будет душно и сыро

Днем самые сильные дожди пройдут на юге страны, в Алитусе будет 24–26, в Вильнюсе и Каунасе 25–27 градуса. На севере также возможны отдельные дождевые тучи, в Паневежисе и Шяуляй будет 27–29 градусов. На взморье будет тепло, температура 25–27 градусов. Кратковременный дождь после обеда вероятно пройдет в Ниде.
В ночь на среду будет душно, утром 16–20 градусов, облака рассеются, дождь прекратится. Во второй половине дня во многих районах снова пройдут дожди, местами с грозами. Температура в Вильнюсе 27, в Каунасе 28, а в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе 28–30 градусов.
В четверг-пятницу погода будет похожей: по ночам, местами днем кратковременные дожди с грозами. Температура 16–20, днем 24–29 градусах.
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