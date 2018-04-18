Погода: в конце недели воздух прогреется до 20 градусов

В среду ночью вероятность дождя невелика, местами туман. Днем переменная облачность, кое-где небольшой дождь. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно. Ночью 6, днем около 15 градусов тепла. В Шяуляй ожидаются небольшие прояснения. Ночью 5, днем 13 градусов тепла. На взморье ожидается переменная облачность, ночью 5, днем 9 градусов тепла.
В четверг станет теплее, небо прояснится. Однако ожидается сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, без дождя. Будет 7 градусов тепла. Днем в Вильнюсе будет облачно, а в Каунасе ожидается ясная погода. Воздух прогреется до 16–17 градусов. В Шяуляй ночью облачно, будет 7 градусов тепла. Днем будет 15–16 градусов. На взморье ожидается ясная погода. Ночью 6, днем 11 градусов тепла.
В пятницу будет солнечно, потеплеет. Местами воздух прогреется до 21 градуса, ночь будет более прохладной, чем накануне. По-прежнему будет ветрено. В Вильнюсе и Каунасе ночью 4–5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью будет 5, днем 17 градусов тепла. На взморье ночью будет ясно, около 5 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 11 градусов.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные снова станет прохладнее, ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные дожди, усилится ветер.
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