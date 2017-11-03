В пятницу ночью местами небольшие дожди, туман, будет тепло. Днем местами небольшие прояснения, кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью около 7, днем около 9 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, небольшой дождь. Температура 7–8 градусов тепла. На взморье ночью небольшой дождь, позже возможны прояснения, небольшие осадки. Температура 9–10 градусов тепла.

В субботу будет немного прохладнее, облачно, местами небольшой моросящий дождь. В Вильнюсе и Каунасе облачно, небольшой дождь. Ночью около 6, днем около 9 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно, температура 6–8 градусов тепла. На взморье будет 9–10 градусов. В первой половине дня небольшой дождь.

В воскресенье ожидается порывистый ветер, небольшая облачность, вероятность дождя невелика. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью около 5 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 9 градусов. В Шяуляй облака рассеются. Ночью будет 4, днем 8 градусов тепла. На взморье будет ясно. Ночью температура 7, днем 10 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей неделе без особых перемен: облачность увеличится, время от времени будут идти небольшие дожди. Будет достаточно тепло.