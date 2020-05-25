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В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Днем сформируются густые облака, на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Днем будет 13-18 градусов тепла.
Погода в конце мая не порадует: прогнозируют частые дожди
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Утром будет 4-9 градусов тепла. Днем облачность увеличится, во многих районах пройдут дожди, кое-где с грозами. Воздух прогреется до 16-21, на взморье до 13-15 градусов.

В среду усилится зона высокого давления. Ночь будет ясной. Местами утром возможен туман. Ночью будет 4-9 градусов. Днем вероятность осадков невелика. После обеда будет 18-21, на западе 16-17 градусов выше нуля, на взморье 13-15 градусов.

В четверг снова придет зона низкого давления. Ночью везде, днем местами пройдут дожди, возможны грозы. Усилится ветер. Ночью будет 6-10, днем 14-19 градусов выше нуля.

В пятницу днем снова усилится зона высокого давления, поэтому ожидается переменная облачность, небольшие дожди возможны лишь местами. Будет дуть сильный северный ветер. Ночью будет 3-8, днем 15-20 градусов тепла.

В выходные погода будет как в пятницу, местами пройдут дожди.

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