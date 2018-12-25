Погода: в этом году Рождество белоснежное, но тёплое

Уже утром в западной части страны, когда столбики термометров преодолеют нулевую отметку, начнёт формироваться гололедица, которая днём распространится на большинство западных регионов страны, поэтому приехавшие навестить близких должны быть особенно внимательными. Местами появится туман. Ветер средней силы, западного и юго-западного направления. Днём в восточной части Литвы будет 1-5 градусов мороза, а в западной – 0-4 градуса тепла.
В среду ночью осадки пройдут лишь местами, чаще всего в восточной части Литвы, возможен снег. Во многих местах может формироваться гололедица, гололёд, а также туман. Усилится порывистый северо-западный ветер, 6-11 м\с.
Температура в восточной части страны 3-8 градусов мороза, а в западной – от -2°С до +3°С. Днём ситуация изменится ненамного, лишь на небе появится больше прояснений. Местами всё же предвидятся небольшие осадки. Кое-где останется вероятность опасных явлений. Ветер порывистый, западного направления. Днём воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.
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