Погода: в четверг ожидаются перемены

Днем антициклон уйдет и погода изменится.

Ожидаются осадки, в основном в виде снега. Местами прогнозируют гололед. Вечером будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В пятницу будет немного теплее, однако по-прежнему ожидаются смешанные осадки.