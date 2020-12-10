Погода: в четверг ожидаются перемены

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В четверг ночью восточный ветер особых осадков не принесет, температура опустится до 2-7 градусов мороза.
Днем антициклон уйдет и погода изменится.
Ожидаются осадки, в основном в виде снега. Местами прогнозируют гололед. Вечером будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В пятницу будет немного теплее, однако по-прежнему ожидаются смешанные осадки.
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