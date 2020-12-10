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В четверг ночью восточный ветер особых осадков не принесет, температура опустится до 2-7 градусов мороза.
Погода: в четверг ожидаются перемены
© DELFI / Josvydas Elinskas

Днем антициклон уйдет и погода изменится.

Ожидаются осадки, в основном в виде снега. Местами прогнозируют гололед. Вечером будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В пятницу будет немного теплее, однако по-прежнему ожидаются смешанные осадки.

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