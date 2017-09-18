Погода в ближайшие дни: ветер и дождь

В ближайшие дни в Литве будет ветрено, почти повсеместно пройдут дожди, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.
© DELFI / Andrius Ufartas

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, почти повсеместно пройдут дожди. Ветер - западный, 8–13 метров в секунду, почти повсеместно порывы могут достигать 15 –20 метров в секунду. Температура - 7–12, на взморье ожидается около 13 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями, почти на всей территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, 8–13 метров в секунду. Температура поднимется до 13–18 градусов.

В ночь на среду преимущественно без осадков, местами возможен туман, днем почти на всей взморье - 12–14, днем - 12–17 градусов.

Во второй половине недели тоже прогнозируются дожди, температура будет схожей.

BNS
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