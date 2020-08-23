Погода: в ближайшие дни ожидается похолодание

Утром будет облачно, на востоке пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность. После обеда придут новые дождевые облака. Местами возможны дожди с грозами. На западе будет дуть сильный ветер. В большинстве районов будет 22-24 градуса тепла. На западе ожидается 20-21 градус, а на юге до 25.
В ночь на понедельник на западе страны пройдут небольшие дожди. На взморье возможны грозы. Усилится ветер. Температура составит 12-17 градусов.
В понедельник днем ожидается облачная погода, дожди распространятся по всей территории страны. Местами будут идти дожди с грозами. Порывы ветра во время дождей составят 15-18 м/с. Температура составит 19-23, местами до 24 градусов тепла.
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