Погода: в ближайшие дни ожидается похолодание

Утром будет облачно, на востоке пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность. После обеда придут новые дождевые облака. Местами возможны дожди с грозами. На западе будет дуть сильный ветер. В большинстве районов будет 22-24 градуса тепла. На западе ожидается 20-21 градус, а на юге до 25.

В ночь на понедельник на западе страны пройдут небольшие дожди. На взморье возможны грозы. Усилится ветер. Температура составит 12-17 градусов.

В понедельник днем ожидается облачная погода, дожди распространятся по всей территории страны. Местами будут идти дожди с грозами. Порывы ветра во время дождей составят 15-18 м/с. Температура составит 19-23, местами до 24 градусов тепла.