Погода: в ближайшие дни осень напомнит о себе

На западе страны погода будет лучше, чаще будет выглядывать солнце. Кратковременные дожди пройдут и на западе страны. С самого утра будет чувствоваться тепло. Воздух прогреется до 9-13, местами и до 14 градусов тепла.
В ночь на среду облачность снизится, дожди пройдут лишь местами. Утром появится туман. Температура опустится до 2-7, на юго-востоке будет всего 1 градус тепла. Немного теплее будет на взморье.
В среду днем облачность опять увеличится. На большей территории страны пройдут дожди. На западе усилится ветер, у моря порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет 7-12 градусов тепла.
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