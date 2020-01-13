Погода: в ближайшее время снова прогнозируют потепление

Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Температура составит 2–6 градуса тепла.

Во вторник ночью небольшие осадки пройдут на юге и на востоке страны. Когда ветер успокоится, местами придут туманы. Утром будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, поэтому в Алитусском, Тельшяйском, Шяуляйском и Паневежском округах влажные участки дорог покроются льдом.

Во вторник днем с запада придет новая волна осадков. В западной части страны пройдет дождь, особенно сильный дождь прогнозируют на взморье. Усилится южный, юго-западный ветер, на взморье и в западной Жемайтии его порывы достигнут 15–17 м/а. Днем будет 2–6 градусов тепла.

В среду ночью осадки ожидаются во многих районах, в основном это будет дождь. Днем атмосферный фронт уйдет в Беларусь, на востоке прогнозируют небольшую морось. Будет дуть южный, юго-западный ветер, ночью и утром ветер будет порывистый – местами 15 м/с. К вечеру ветер успокоится. Будет формироваться туман. Ночью будет 1–6, днем 4–9 градусов выше нуля.

В четверг ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем усилится зона высокого давления, вероятность осадков будет невелика. Прогнозируют туман. Скорость ветра 7–12 м/с. Ночью будет 2–7, днем 4-8 градусов выше нуля.

В пятницу на погоду подействует антициклон. Ожидаются прояснения. Будет спокойнее и суше. Ночью и утром местами туман. В некоторых районах прогнозируют гололед. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 1–5 градусов тепла.

В выходные будет чуть прохладнее, возможны смешанные осадки. В субботу усилится ветер.