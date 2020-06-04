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В четверг погоду в Литве обусловит циклон, медленно будет подходить не очень активный атмосферный фронт. Утром погода будет неплохой, без осадков, однако днем соберутся дождевые облака, после обеда во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
Погода: утром будет неплохо, но позже пройдет гроза
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Наибольшая вероятность дождя на востоке страны, а на западе возможно осадков не будет вообще. Во время грозы усилится ветер, однако опасных порывов не ожидается. Температура воздуха составит 16 градусов на юго-востоке и 20–21 градус в Жемайтии.

В ночь на пятницу осадков не ожидается, только будет туман. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Ночью будет 6–11 градусов тепла. В пятницу большую часть дня будет солнечно и сухо, только усилится ветер. К вечеру на юге и на юго-западе появятся дождевые облака, местами грозы. Воздух прогреется до 20–24 градусов.

В субботу с юго-запада придет циклон, который во многие районы принесет обильные осадки. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер. Ночью будет 10–15, днем 17–22 градуса тепла.

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