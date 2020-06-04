Погода: утром будет неплохо, но позже пройдет гроза

Наибольшая вероятность дождя на востоке страны, а на западе возможно осадков не будет вообще. Во время грозы усилится ветер, однако опасных порывов не ожидается. Температура воздуха составит 16 градусов на юго-востоке и 20–21 градус в Жемайтии.

В ночь на пятницу осадков не ожидается, только будет туман. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Ночью будет 6–11 градусов тепла. В пятницу большую часть дня будет солнечно и сухо, только усилится ветер. К вечеру на юге и на юго-западе появятся дождевые облака, местами грозы. Воздух прогреется до 20–24 градусов.

В субботу с юго-запада придет циклон, который во многие районы принесет обильные осадки. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер. Ночью будет 10–15, днем 17–22 градуса тепла.