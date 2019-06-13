Четверг и далее будет удивлять рекордно жаркой погодой. В первой половине дня облачность будет низкой. В середине дня появится высокие кучевые облака. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.
Liūtis Vilniuje
© DELFI / Kiril Čachovskij

Прогремит гроза, во время которой возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Наибольшая вероятность дождя – в северной и западной части Литвы. Несмотря на послеобеденное дождь, воздух прогреется очень быстро. Днём в большинстве регионов страны будет 31-35 градусов тепла, в южных и юго-западных районах вероятны и 36 градусов. На взморье ветер будет дуть со стороны моря, во второй половине дня воздух станет более свежим.

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Погода: жара вскоре станет адской

В пятницу кратковременные дожди с грозой вновь ожидаются в большинстве регионов страны. Ночью ветер непостоянного направления будет слабым. Днём юго-западный, переходящий в западный, северо-западный ветер станет более ощутимым, во время грозы возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночь будет душной, воздух охладится лишь до 18-22 градусов. Днем в большинстве районов Литвы воздух прогреется до 27-32°С, и лишь в западной части страны будет прохладнее – 22-25 градусов тепла.

Жара останется и на выходные. Ночи станут более свежими – 13-18 градусов, а днём будет держаться тепло – 28-33 градуса, лишь на взморье будет прохладнее.

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