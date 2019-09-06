Будет дуть сильный западный или юго-западный ветер, день не будет теплым. Температура на западе составит 17–19, на востоке 20–22 градуса тепла.

В Вильнюсе в пятницу будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов.

В субботу придет небольшой антициклон. Ветер успокоится. Ночью без осадков, однако сильнее дохнет осенью. На юге страны будет небольшая облачность, температура 9–11 градусов, а в Жемайтии и в северной части Аукштайтии 5–8 градусов. Теплее будет лишь на Куршской косе – около 14 градусов. Утром в низких местах прогнозируют туман.

В субботу днем, особенно во второй половине, установится зона низкого давления, небо заволокут облака, однако небольшой дождь возможен разве что в Жемайтии. Температура составит 19–21 градусов тепла.

В воскресенье в Литву придет небольшой южный циклон. Будет пасмурно. Ночью в основном на западе, днем в большинстве районов пройдут дожди. Дождь будет сильным, особенно сильный дождь пройдет на взморье. На западе сильный затяжной дождь, а на востоке обещают кратковременные летние дождь. Возможны грозы. Ночь будет сравнительно теплой - около 10–15 градусов. Днем на западе 17–19, на востоке 20–23 градусов.

В понедельник циклон медленно будет уходить на север. Ночью дожди пройдут в большинстве районов, днем осадки ожидаются в основном на западе. Усилится ветер. Температура ночью будет довольно высокой, около 11–16 градусов, а днем поднимется до 21–26 и даже 27 градусов.

Теплым будет и вторник, только вечером придет еще один циклон и принесет еще порцию дождя.