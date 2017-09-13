В ближайшие дни в Литве ощутят дыхание осени: зарядят дожди, похолодает, усилится ветер. Впрочем, к выходным погода улучшится.
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В среду днем усилится юго-западный ветер, облачность уменьшится, осадков также будет меньше. В Вильнюсе и Каунасе днем температура будет стремительно расти и достигнет 18 градусов, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь.

В Шяуляй днем будет солнечно, ожидается около 16 градусов тепла. На взморье - переменная облачность, местами пройдет дождь. Днем будет 16 градусов тепла.

В четверг будет дуть сильный юго-западный ветер, временами будет выглядывать солнце, ожидается дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно с прояснениями, ночью будет около 13, днем - около 17 градусов тепла.

В Шяуляй ожидается облачный день, пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 11, днем повысится до ​15 градусов тепла. На взморье ожидается ветер, будет малооблачно, пройдет кратковременный дождь. Ночью на Балтике ожидается ливень, будет около 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов.

В пятницу ветер успокоится, будет прохладнее, во многих районах пройдет дождь, в западных районах - ливень. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, будет идти дождь, ождается около 11-12 градусов тепла. Днем будет малооблачно, пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В Шяуляй прогнозируется переменная облачность. После обеда пройдет дождь. Ночью ожидается 10, днем — 14 градусов тепла. На взморье будет облачно, ночью прогнозируется 13, днем — 15 градусов тепла.

По данным прогнозов gismeteo.lt, в субботу будет несколько теплее, сохранится ветренная погода, обильные осадки пройдут только в Западной Литве. В воскресенье ветер успокоится, температура будет расти, дожди ожидаются лишь местами.

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