В среду днем усилится юго-западный ветер, облачность уменьшится, осадков также будет меньше. В Вильнюсе и Каунасе днем температура будет стремительно расти и достигнет 18 градусов, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь.
В Шяуляй днем будет солнечно, ожидается около 16 градусов тепла. На взморье - переменная облачность, местами пройдет дождь. Днем будет 16 градусов тепла.
В четверг будет дуть сильный юго-западный ветер, временами будет выглядывать солнце, ожидается дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно с прояснениями, ночью будет около 13, днем - около 17 градусов тепла.
В Шяуляй ожидается облачный день, пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 11, днем повысится до 15 градусов тепла. На взморье ожидается ветер, будет малооблачно, пройдет кратковременный дождь. Ночью на Балтике ожидается ливень, будет около 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов.
В пятницу ветер успокоится, будет прохладнее, во многих районах пройдет дождь, в западных районах - ливень. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, будет идти дождь, ождается около 11-12 градусов тепла. Днем будет малооблачно, пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 15 градусов тепла.
В Шяуляй прогнозируется переменная облачность. После обеда пройдет дождь. Ночью ожидается 10, днем — 14 градусов тепла. На взморье будет облачно, ночью прогнозируется 13, днем — 15 градусов тепла.
По данным прогнозов gismeteo.lt, в субботу будет несколько теплее, сохранится ветренная погода, обильные осадки пройдут только в Западной Литве. В воскресенье ветер успокоится, температура будет расти, дожди ожидаются лишь местами.
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