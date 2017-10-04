В среду ночью время от времени будет идти дождь, в западной части местами ожидается сильный дождь и порывистый ветер. Однако из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце, ветер усилится. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью ожидается дождь, будет около 9 градусов тепла. Днем будет облачно с небольшими прояснениями, дождь. Воздух прогреется до 12–13 градусов. В Шяуляй ночью дождь, температура 7 градусов тепла. Днем время от времени будет идти дождь, температура поднимется до 11 градусов. На взморье сильный ветер, сильный дождь. Температура 13 градусов.

В четверг по-прежнему будет дуть сильный ветер, особенно сильный дождь ожидается ночью. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, температура 9 градусов тепла. Днем из-за облаков выглядывает солнце, дождя будет меньше. Воздух прогреется до 12 градусов. В Шяуляй в первой половине дня дождь, 7 градусов тепла. Днем облака рассеются, время от времени будет идти дождь. Температура составит 10 градусов. На взморье ночью сильный дождь, 11 градусов тепла. Днем переменная облачность, дождь, время от времени сильный. Температура 12 градусов выше нуля.

в пятницу ветер немного успокоится. Реже будет идти дождь, возможны прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ночью облачно, небольшой дождь. Температура составит 8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура 11–12 градусов тепла. В Шяуляй небольшая облачность, возможен небольшой дождь. Ночью 5, днем 11 градусов тепла. На взморье порывистый ветер, облачно, дождь. Ночью будет 9, днем 12 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается переменная облачность, небольшой дождь, более обильные осадки прогнозируют на западе страны.