Во вторник ночью в северо-западных районах местами ожидаются заморозки. Теплее всего будет в юго-восточной части Литвы. Местами моросящий дождь, туман. Днем возможны прояснения, без дождя. В Вильнюсе и Каунасе ночью 4–5 градусов. В Вильнюсе сильная облачность. Днем воздух прогреется до 6–7 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, без особых осадков. Ночью 3, днем 6 градусов тепла. На взморье 6–8 градусов выше нуля.
В среду погода будет похожей. Ночью в северной части ожидаются заморозки. Днем солнце скроется за тучами, возможен небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью 4, днем 9 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно. Ночью 1–2, днем 7 градусов тепла. На взморье по небу будут плыть облака, время от времени будет идти небольшой дождь. Ночью 5, днем 9 градусов тепла.
В четверг ночью во многих районах небольшие заморозки, будет малооблачно. Днем облачность увеличится, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью облака рассеются, будет около 1 градуса. Днем небольшой дождь, до 6 градусов. В Шяуляй ночью облачно, а утром будет ясно, около 0. Днем придут дождевые облака, будет 5 градусов тепла. На взморье ночью 3, днем небольшой дождь, 9 градусов тепла.
В пятницу ночью во многих районах дождь, днем облака рассеются. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня будет идти дождь, температура 5 градусов. Днем из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется 8 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, небольшой дождь, температура около 4 градусов тепла. Днем небольшая облачность, температура 7 градусов. На взморье 8–9 градусов тепла. Ночью сильный дождь, а день будет солнечный.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет тепло, но ожидается сильный ветер. В субботу ожидается дождь.
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