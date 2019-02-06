Погода: улицы снова превратятся в каток

Более обильные осадки пройдут в северо-восточных районах. Температура днем почти повсюду будет 1, местами 2-3 градуса тепла. Однако после обеда начнется похолодание, прогнозируют гололед, вечером будет скользко.

В четверг ночью над Литвой усилится зона высокого давления. На востоке без осадков, а на западе страны пройдет снег, на взморье мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе будет 3, в Шяуляй 4, в Паневежисе 6 градусов мороза. Днем садки в основном прогнозируют на западе и на севере страны: после обеда на смену снегу придет мокрый снег, местами дождь. На востоке и на юге местами появится солнце. Днем снова будет немного выше нуля.

В пятницу с запада к Литве приблизится зона низкого давления. Усилится ветер, станет влажно. Ночью наибольшая вероятность осадков будет в Жемайтии и на взморье, а днем осадки ожидаются в большинстве районов. Ночью будет немного ниже 0, днем будет 0-2 градуса тепла, местами до 3 градусов тепла.