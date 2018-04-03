Во вторник ночью небольшие осадки возможны лишь местами. Облачность снизится, ожидается гололед. Днем облачность увеличится. В Вильнюсе и Каунасе возможны прояснения, будет –2 градуса. Днем облачность увеличится, воздух прогреется до 8 градусов, а вечером пойдет дождь. В Шяуляй ночью –3 градуса, будет ясно. Днем до 6 градусов тепла. Вечером дождь. На взморье в первой половине дня порывистый ветер, облачность будет невысокой. Будет 1 градус тепла. Днем воздух прогреется до 5 градусов, пойдет дождь.

В среду будет особенно тепло. Местами воздух прогреется до 18 градусов. Ночью ожидается дождь, а днем прогнозируют прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ночью около 3 градусов тепла, дождь. Днем облачность снизится, будет 16–17 градусов. В Шяуляй ночью дождь, будет 2 градуса тепла. Днем до 16 градусов, из-за облаков будет выглядывать солнце. На взморье ночью дождь, температура 3 градуса тепла. Днем до 13 градусов.

В четверг будет по-весеннему тепло, ожидается прояснение. Местами небольшой дождь. Чуть прохладнее будет на взморье. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, небольшой дождь. Ночью 8, днем 18 градусов тепла. В Шяуляй переменная облачность. Ночью будет 7, днем около 16 градусов тепла. На взморье возможен дождь, температура будет колебаться в пределах 6–8 градусов.

В пятницу температура немного опустится. В первой половине дня будет пасмурно, пройдет дождь. Днем небо расчистится, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, небольшой дождь. Температура 7 градусов тепла. Днем до 10 градусов, небо будет чище. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, дождь. Будет 5 градусов тепла. Днем будет солнечно, до 8 градусов. На взморье будет облачно. Температура будет колебаться в пределах 4–5 градусов.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.