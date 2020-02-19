aA
В среду днем на большей части территории страны ожидается высокая облачность, прояснения возможны только местами, в основном на юго-востоке.
Погода: тепло уйдет, но зимы пока не будет
© DELFI / Valdas Kopūstas

Во многих местах ожидаются осадки, в основном дожди. Меньше осадков будет в Вильнюсе, Алитусе и Варенском районе. Ветер после обеда немного успокоится, однако местами порывы составят 15–17 м/с. Днем будет 3–7 градусов тепла.

В четверг ночью местами пройдут небольшие дожди. В Жемайтии возможен гололед. Будет дуть сильный ветер, однако сильных порывов не прогнозируют. Ночью будет 0-4 градуса тепла.

В четверг днем кратковременные осадки возможны лишь местами, в основном на юге. Ветер успокоится до средней скорости. Температура составит 3–7 градусов тепла.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Охота элиты в Литве окутана тайной: скрытые факты попахивают скандалом (21)

"Это дело води одного человека, может, министра или...

Мобильные радары как на ладони: карта радаров на всей территории Литвы (2)

В Литве стали устанавливать новые мобильные радары,...

Prabangus būstas Gedimino prospekte Prabangus būstas Ąžuolų terasose Prabangus būstas Vingrių 12 Prabangus būstas Vingrių 12

Самые дорогие квартиры в Литве: их покупают без ипотеки

Один из основных факторов, которые учитывают при...

Печально прославившийся полицейский извинился перед девушкой: я против насилия в любом проявлении (13)

Полицейский Ливиюс С., который 18 февраля в Instagram...

Карбаускис вскользь упомянул о политическом будущем Сквернялиса

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

|Maža didelių žinių kaina