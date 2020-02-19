Погода: тепло уйдет, но зимы пока не будет

Во многих местах ожидаются осадки, в основном дожди. Меньше осадков будет в Вильнюсе, Алитусе и Варенском районе. Ветер после обеда немного успокоится, однако местами порывы составят 15–17 м/с. Днем будет 3–7 градусов тепла.

В четверг ночью местами пройдут небольшие дожди. В Жемайтии возможен гололед. Будет дуть сильный ветер, однако сильных порывов не прогнозируют. Ночью будет 0-4 градуса тепла.

В четверг днем кратковременные осадки возможны лишь местами, в основном на юге. Ветер успокоится до средней скорости. Температура составит 3–7 градусов тепла.