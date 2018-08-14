Погода: тепло распределится неравномерно

Во вторник днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха 25-30°C. На западе будет прохладнее, всего 21–23°C. Во вторник в столице будет очень тепло и душно. Днем облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура 27–29°C.

Особенно тепло будет в Алитусе - 29ºC. Тепло будет в Каунасе и Мариямполе - 28ºC. Согласно прогнозам, в Йонаве будет 27ºC. В Кедайняй и Утене - 25ºC. На один градус меньше будет в Паневежисе. Согласно новейшему прогнозу, в Шяуляй и Мажейкяй 22ºC, в Тельшяй днем 21ºC, в Клайпеде всего 19ºC.

В среду в большинстве районов ожидаются дожди с грозами. После внезапного потепления во вторник, снова ожидается похолодание. Ночью будет 14–19°C, днем 21–26°C градусов.

В четверг без особых перемен. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 11–16°C, теплее только на взморье - до 18°C. Днем будет 21-26°C. Ближайшие дни обещают быть теплыми и солнечными. Сильных дождей и ветра не ожидается.