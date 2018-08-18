Погода: тепло ожидается и на следующей неделе

В субботу воздух прогреется до 25-29, только на взморье будет 24 градуса. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье будет немного прохладнее, сказал LRT синоптик Витаутас Сакалаускас. Ночью будет 11-16, на взморье - 18-20 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов. По словам синоптика, в некоторых районах также пройдут дожди с грозами.

Первые дни следующей недели будут по-летнему теплыми. И в понедельник и во вторник ночью 12-18, днем - 20-25 градусов. Только осадков уже будет больше. В понедельник ночью местами, а днем во многих районах ожидаются дожди, кое-где с грозами. Еще больше осадков ожидается во вторник.

С середины недели осадки прекратятся, установится летнее тепло. Только в ночь на среду будет прохладнее - 9-14, а на взморье - до 18 градусов тепла. На взморье 21-26 градусов.