В воскресенье днем облачность снизится, ожидаются прояснения. Осадков будет меньше. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на востоке страны. Воздух прогреется до 7–11, на побережье Балтийского моря до 12 градусов тепла.
В понедельник погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Прояснений будет больше, вероятность осадков снизится. Небольшой дождь возможен лишь местами. Ночью кое-где прогнозируют туман. Ночью похолодает - будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами всего 5–7 градусов тепла. Днем будет 6–11 градусов тепла.
Во вторник ночью будет 2–7 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди. Днем без осадков. Днем будет 6–11 градусов.
В среду будет еще холоднее, но вероятность осадков невелика.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: карантин – единственный способ сохранить другие медицинские услуги (49)
В Литве введен всеобщий карантин. До сих пор в 34...
За последние сутки в Литве диагностировали 1972 случая коронавируса (161)
Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...
Как в Друскининкай прошел первый день карантина (2)
Первый день повторного карантина. Отдыхающие не спешат...
В Литве вступил в силу карантин: как меняется жизнь в стране (252)
Правительство Литвы приняло решение о введении...
Ученые подсчитали, когда начнется спад новых заболевших: есть одно условие – все должны соблюдать карантин (49)
Команда экспертов, собранная президентской службой,...