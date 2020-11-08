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В ближайшее время в большинстве районов будет облачно и сыро, станет прохладнее – ночью и утром местами будет до 4 градусов мороза.
Rūkas / Audriaus Gavėno nuotr.
Rūkas / Audriaus Gavėno nuotr.

В воскресенье днем облачность снизится, ожидаются прояснения. Осадков будет меньше. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на востоке страны. Воздух прогреется до 7–11, на побережье Балтийского моря до 12 градусов тепла.

В понедельник погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Прояснений будет больше, вероятность осадков снизится. Небольшой дождь возможен лишь местами. Ночью кое-где прогнозируют туман. Ночью похолодает - будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами всего 5–7 градусов тепла. Днем будет 6–11 градусов тепла.

Во вторник ночью будет 2–7 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди. Днем без осадков. Днем будет 6–11 градусов.

В среду будет еще холоднее, но вероятность осадков невелика.

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